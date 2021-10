A louer : caserne de Reuilly, 400 logements, refaits à neuf

En effet depuis 20001, Paris souhaitait reprendre la main sur ces deux hectares de terrains situés en pleine ville et progressivement abandonné par le ministère de la Défense. Ces échanges n'auront pas été vains puisque le prix exigés initialement, fixé à 64,5 millions d'euros, a été revu nettement à la baisse, pour atteindre 40 millions d’euros. Le Conseil de Paris va napprouver la signature d’un protocole qui entérine cet accord. A la clef, la construction de 400 à 500 logements, d’une crèche et de centaines de mètres carrés de commerces. De plus, le projet a été modifié afin de mieux répondre aux besoins en logements de toutes les catégories sociales et en particulier des classes moyennes. Ainsi, ce ne sont pas 50 % des logements qui seront locatifs mais bien 100 %. La répartition sera la suivante : 50 % de logement social ; 20 % de logement locatif privé ; 30 % de logement locatif libre.