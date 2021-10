A la recherche d'un talent capable de changer le futur de la technologie

Cette année, Technology Review organise la première édition des prix TR35 France dont l’objectif est de trouver et reconnaître de nouveaux travaux, innovants et fascinants, capables de révolutionner le monde de la technologie et des affaires dans un futur proche.

Les prix couvrent de nombreux centres d’intérêt allant de la biotechnologie, au développement de nouveaux matériaux, mais aussi des énergies, des logiciels informatiques, des transports t d’Internet, entre autres.

TR35 France a pour objectif de reconnaître l’effort et le dévouement des jeunes qui travaillent dans le développement des nouvelles technologies ou dans l’application créative de celles déjà existantes afin de résoudre les problèmes actuels.

Le prix récompense le travail créatif et original des jeunes ayant un impact global et pas seulement appliqué au domaine de la recherche, mais également à la société dans son ensemble.

Pour avoir une idée des travaux récompensés par le prix TR35, suivez ce lien qui permet de consulter les profils des vainqueurs des éditions précédentes.