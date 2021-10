A la découverte des métiers de l'industrie au Centre Arts et Métiers ParisTech de Paris

Le public pourra ainsi découvrir l'école, ses formations et échanger avec des diplômés à propos des débouchés professionnels et des métiers de l’ingénieur. Des visites des laboratoires de l'Ecole, de la soufflerie et du pôle productique auront lieu.



Au programme, des démonstrations du robot NAO (robot humanoïde), des essais de capture de mouvements et la découverte de matériaux plastiques.



Le Centre Arts et Métiers ParisTech est un partenaire historique de la Semaine de l’Industrie : depuis sa création, en 1780, l’établissement offre des formations conçues pour répondre aux besoins de l’industrie et contribue aux innovations technologiques et industrielles.



Alors que la ré‐industrialisation du pays devient une priorité nationale, Arts et Métiers ParisTech entend prendre toute sa part dans le redressement industriel, en répondant au plus près aux nouveaux modes de fonctionnement de l’industrie et à la nécessité d’innover.