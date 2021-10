À combien de postes les salariés ont-ils postulé lors de leur plus récente recherche d'emploi ?

Le marché de l'emploi est clairement orienté candidat. L'automatisation croissante et la digitalisation contribuent à dynamiser l'emploi et créent une demande toujours plus importante de certains professionnels qualifiés, comme en finance, par exemple, tandis que la réserve de talents reste limitée. Il n'est donc pas surprenant que 72 % des directeurs généraux précisent que le taux de rotation des équipes a augmenté par rapport à il y a trois ans*.

Dans un contexte favorable, les actifs se montrent plus mobiles et postulent davantage.

Lors de leur plus récente recherche d'emploi, les salariés français ont répondu en moyenne à 23 offres**. De fait, 53 % d'entre eux ont eu le choix entre plusieurs offres d'emploi.

Dans un contexte de travail positif, les entreprises doivent accélérer les processus de recrutement, sous peine de perdre les meilleurs candidats : 63 % des salariés interrogés ont déjà accepté une offre emploi de second choix, car les entreprises de 1er choix avaient tardé à faire leur proposition.

« Nous remarquons que les candidats, et particulièrement la nouvelle génération, attendent plus que jamais que leur candidature fasse l'objet d'un suivi rapide. Si les candidats sont conscients des différentes étapes que les entreprises doivent respecter avant d'engager un nouveau collaborateur, les employeurs doivent aussi comprendre qu'ils ne peuvent plus se permettre une trop longue réflexion », explique Virginie Foyard, senior manager chez Robert Half.

Conseils pour optimiser la recherche d'emploi

Optimiser les recherches, convaincre les bons recruteurs, accéder aux meilleures offres et intégrer de prestigieux viviers nécessite une stratégie rodée et millimétrée. Être efficace, ça se travaille. Voici quelques conseils :

Plus la recherche sera ciblée et précise, plus elle sera efficace

Faut-il vraiment être sur tous les fronts ? En réalité, plus la recherche sera ciblée et précise, plus elle sera efficace. On pense souvent, à tort, qu'il faut être partout pour avoir une chance de trouver un job. Les profils recherchés étant de plus en plus experts, tomber dans la candidature généralisée est un piège.

Candidature spontanée ou réponse à une offre : pourquoi choisir ?

Souvent boudée par les talents, la candidature spontanée est pourtant le second canal de recrutement des entreprises. Optimisée, elle fait mouche auprès des recruteurs et garantit une place de choix dans le tant convoité vivier de talents. Répondre aux offres est logique, mais la concurrence est rude. Parce qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas hésiter à alterner candidatures spontanées et réponses à des offres.

Se faire une place sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux professionnels et personnels sont l'opportunité d'interagir en ligne et de soigner son « personal branding ». Les profils (CV) en ligne doivent être mis à jour régulièrement. Ne pas non plus avoir peur de prendre directement contact avec les profils et pages intéressantes.

Devenir la proie des chasseurs de têtes ?

Parce que les entreprises font de plus en plus confiance aux expertises des cabinets de recrutement, saisir l'opportunité en intégrant leur espace candidats pour les rencontrer.

Source des chiffres Robert Half * Enquête réalisée par un institut de sondage indépendant pour Robert Half en juin 2018 auprès de 300 directeurs généraux. ** Enquête réalisée par un institut de sondage indépendant pour Robert Half en décembre 2017 en France auprès de 1 000 salariés en recherche d'emploi ou ayant recherché un emploi au cours des 12 derniers mois.