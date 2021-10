A chaque produit son taux de TVA

- Le taux normal, relevé de 19,6% à 20%

Il concerne la majeure partie des biens et services vendus en France, des voitures aux stylos en passant par les ordinateurs ou encore les vêtements. Il concerne certains aliments, les confiseries, le chocolat, le beurre et le caviar.

- Le taux moyen, relevé de 7% à 10%

Il concerne le transport de voyageurs, les chambres d'hôtel, les meublés et les campings, les services à la personne et les travaux dans les locaux d'habitation ou encore le cinéma. Quelques biens comme les médicaments non-remboursables ou certains produits destinés à l'alimentation animale y sont également soumis.

- Le taux réduit, abaissé de 5,5% à 5%

Il s'applique aux produits alimentaires, à l'eau et aux boissons non-alcoolisées, ainsi qu'aux livres et aux spectacles vivants (théatre, concert, cirque) et à une série de services : les abonnements au gaz et à l'électricité, les services pour dépendantes ou encore les cantines scolaires.