A chaque entreprise sa feuille de route

Aides, exonérations et reports de charges, soutiens par secteur d'activités, par type d'entreprises, aides nationales, régionales... les dirigeants, malgré toutes les aides, ont toutes les raisons d'être déboussolés par la diversité des conditions, des contraintes, des modalités et surtout des nouveautés modifiant les règles du jeu antérieures parfois de seulement quelques semaines. Or quand la tempête est forte, que son embarcation soit petite et fragile, ou grande et solide, dans tous les cas il est impératif de se poser, de prendre du recul, de définir une ligne directrice et de prendre les décisions adaptées.

Votre activité se maintient : anticipez et étudiez les appels à projets pour les investissements d'avenir

Mettez en place des améliorations

Votre activité n'est pas mirobolante mais se maintient ? Il ne suffit pas de faire le gros dos. Vous avez un peu plus de temps que d'habitude, profitez-en pour mettre en place toutes les améliorations que vous savez indispensables, saisissez les transformations positives. Cela peut être de meilleurs outils de suivi de gestion, une meilleure organisation administrative, une stratégie marketing pour fidéliser ou conquérir de nouveaux clients post-confinement, la mise en place ou l'amélioration de votre stratégie digitale, de nouveaux objectifs en ressources humaines pour attirer les meilleurs collaborateurs, etc. Repensez à votre vision à long terme, et surtout à court terme restez au plus près de vos clients.

Utilisez les nouvelles aides à l'investissement ou à l'embauche

Un décret du 7 novembre 2020 instaure, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide sous forme de subvention en faveur des investissements neufs de décarbonation des outils de production industrielle inférieurs à 3 millions d'euros. Il s'agit de biens dont la liste sera fixée par arrêté, pour notamment la récupération de force ou de chaleur, ou l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations. Attention : aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne doit être réalisé avant la date de réception de la demande de subvention à l'Agence de services et de paiement. Mais il y a aussi le Décret, portant le n°2020-1291 du 23 octobre 2020, qui a créé pour toutes les PME-PMI de l'Union européenne une aide, sous forme de subvention, pour les investissements de transformation vers l'industrie du futur, sans montant minimal.

Profitez-en aussi pour recruter de manière aidée vos collaborateurs de demain.

Saisissez les opportunités en matière de développement durable

Peu d'entreprises connaissent le Programme d'investissements d'avenir (PIA). Ce programme, doté de 57 milliards d'euros, a été mis en place par l'Etat qui finance des investissements innovants pour augmenter le potentiel de croissance et d'emploi de la France. Voici quelques appels à projets :

« Démonstrateur de solutions industrielles pour l'éco-conception et le recyclage des textiles, chaussures et accessoires de mode », avec pour objectif de faire émerger des solutions industrielles innovantes : développement d'une filière française de recyclage, recours accru à de nouvelles matières premières à moindre impact environnemental - notamment recyclées ou biosourcées -, développement de nouveaux modes de production automatisés, agiles et adaptables... ;

« Démonstrateurs et Territoires d'Innovation de Grande Ambition », afin de favoriser la transition écologique et énergétique en réduisant l'impact environnemental, développer un mix énergétique décarboné et compétitif, changer les modes de production et les pratiques de consommation... ;

« Metha » : pour favoriser le développement de la filière méthanisation ;

« Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène » afin de développer ou d'améliorer les composants et les systèmes liés à la production, au transport d'hydrogène et à ses usages ;

« Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants » (transport et mobilité durable) : afin de soutenir des projets de R&D portés par tout type d'entreprises, des PME aux plus grandes, pour accélérer la mise sur le marché de technologies, de services et/ou de solutions ambitieuses innovantes et durables en matière de transport (passagers ou marchandises), de logistique et de mobilité.

De nombreux autres appels à projets vous concernent peut-être : https://www.gouvernement.fr/les-appels-a-projets-en-cours. Dans la plupart des cas, une entreprise seule ne peut pas répondre, la création de consortiums est encouragée.

Vous êtes en sous-activité ou à l'arrêt

Numérisez-vous

Si vous êtes commerçant et que vous êtes fermés administrativement, profitez du chèque numérique de 500 euros proposé afin de financer l'acquisition de solutions numériques de vente à distance. Cette aide financière sera accordée sur présentation de factures à l'agence de services et de paiement. Elle pourra être versée dès janvier 2021 et est prévue pour bénéficier à 120 000 entreprises fermées. Lors du déconfinement, votre numérisation ne sera pas perdue : voyez cela comme une opportunité de faire ce que vous retardiez régulièrement. Vous aussi pouvez devenir « omni-canal » comme les grands.

En plus de toutes les aides connues, pensez à activer quatre leviers importants :

La plate-forme de e-commerce des communes. Les collectivités intéressées bénéficient d'un soutien de 20 000 euros par commune, qui leur permet, via la banque des territoires, de bénéficier d'un diagnostic et du développement d'une plate-forme locale de e-commerce, de retrait de commandes ou de réservation à distance. Pour réduire les charges fixes, si votre bailleur vous octroie des baisses de loyers pendant au moins trois mois, il bénéficiera d'un crédit d'impôt. Cela vous donne un argument de poids pour négocier. Certaines communes peuvent, par dérogation, octroyer un dégrèvement des deux-tiers de la CFE (dont la date limite de paiement est le 15 décembre) pour les entreprises dont l'activité principale relève de celles qui ont été particulièrement touchées par l'importance de la baisse d'activité constatée liée au covid-19 (comprenant entre autres : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) ; 600 communes l'ont fait, consultez la liste ; Sollicitez, si vous y avez droit, l'AFE Covid : Aide Financière Exceptionnelle Covid, mise en œuvre, pour les cotisants les plus impactés qui ont subi une fermeture administrative totale, par la commission nationale d'action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), d'un montant de 1000 euros pour les artisans, commerçants et professions libérales et 500 euros pour les auto-entrepreneurs.

Trouvez le bon interlocuteur

Le mieux placé pour vous aider est évidemment votre expert-comptable. Cette profession est en veille permanente pour vous accompagner dans le dédale des aides, et surtout savoir où s'adresser et monter les dossiers. Ensuite, les Chambres de commerce et de l'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat, les chambres d'agriculture sont également de bons appuis. Et le Gouvernement a mis en place une FAQ générale.

Vous êtes en difficulté

Malgré toutes les aides, certains dirigeants sont en grande difficulté économique, qui peut les conduire à être psychologiquement en détresse. APESA France - Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë -, avec laquelle le réseau Walter France a développé un partenariat actif, a été retenu par le ministère de l'Economie pour créer un numéro vert : 0805 65 50 50.

Pour les experts entrepreneurs de Walter France qui accompagnent toute sorte d'entreprises au quotidien, aujourd'hui, comme hier et demain : « Tenir le cap en toutes situations est un défi que les entrepreneurs doivent relever particulièrement en cette période inédite. Rester solide psychologiquement en étant entouré et garder l'optimisme tout en restant clairvoyant sont les clés pour traverser ces perturbations le moins mal possible et surtout pouvoir être à même de profiter du rebond au mieux quand il va se présenter. Le bout du tunnel n'est plus si loin ! ».