A Champigny, des dizaines de maires franciliens promettent de ne pas

Organisé par l'association des maires de l'Ile-de-France (Amif), ce rassemblement s'est tenu devant le commissariat de Champigny-sur-Marne, dernièrement cible d'une attaque aux mortiers d'artifice.

« J'ai trop entendu dire ces derniers jours que les élus ne sont pas présents dans les quartiers, qu'ils les ont abandonnés », a déclaré le maire, Laurent Jeanne. « Il n'y a pas de quartier qui est hors de la République, notre engagement est d'être près des gens qui sont dans la plus grande difficulté », a-t-il ajouté, évoquant les initiatives "exceptionnelles" lancées dans ces mêmes quartiers.

« On est là et on ne cédera pas », a abondé à ses côtés le président de l'Amif et maire d'Evry-Courcouronnes, Stéphane Beaudet, rappelant le rôle « d'amortisseur social » joué selon lui par les élus pendant la crise du coronavirus. Présente à ce rassemblement, la présidente de la Région d'Ile-de-France, Valérie Pécresse, a de son côté estimé qu'il était temps « que la peur change de camp ». « Ce n'est pas à nos policiers, pompiers, enseignants, d'avoir peur ni aux habitants », a-t-elle souligné. « Il y a toute une population qui attend énormément et on ne laissera pas tomber les quartiers populaires être gangrénés par des bandes et des réseaux ». n