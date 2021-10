A chacun sa part de responsabilité

A travers les plans sociaux qui s'amoncellent, de logiques manichéennes paraissent s'affronter, celle du gouvernement d'une part, voulant à tout crin préserver l'emploi –la priorité des Français–, et celle des groupes privés, aux prises avec le marché mondialisé. Le «fabriqué en France» montre ainsi ses limites, à court, mais surtout à moyen termes, illustrées par des coûts de production toujours trop élevés pour affronter sereinement une concurrence évidemment déloyale. Dans la plupart des cas, chacun sait que ces licenciements sont inéluctables. En appeler au patriotisme économique, «au devoir vis-à-vis de la nation France» est donc du domaine de la pure incantation. Le débat qui compte n'est plus de maintenir artificiellement des usines en fonctionnement, mais de trouver les réels ressorts du «redressement productif». Ceux-ci oscillent autour de trois maîtres mots : innovation, formation, reconversion. Dans cette affaire, les milliers de familles qui affrontent ou qui vont affronter les cruels affres du chômage ne sont d'ailleurs pas seulement victimes du revirement économique. Elles sont aussi partiellement responsables –naturellement pas coupables– de n'avoir pas, quand il en était temps, forgé un «plan B» pour leur plan de carrière, de n'avoir pas tendu deux ou trois cordes à leur arc, de s'être livrées corps et âme à une seule entreprise, à une tâche souvent unique, plusieurs décennies durant, en regardant, sans alarme, se préciser la menace. La fuite des emplois, annoncée de très longue date, vécue aujourd'hui comme une morne fatalité, n'a jamais trouvé la réponse offensive requise ni de la part des employeurs ni de la part des syndicats ni de la part des salariés ni même de celle des Pouvoirs publics. Cette réaction concertée, quasi révolutionnaire par son ampleur, est à présent vitale.