Paris lance ses logements en accession sous bail réel solidaire

La Foncière de la Ville de Paris (FDVP), organisme de foncier solidaire (OFS) permis par la loi Alur de 2014, gère cette nouvelle offre d'accession sociale à la propriété en dissociant le foncier du bâti grâce au BRS. « La Foncière achète et conserve à perpétuité le foncier, tandis que seul le bâti est vendu à des familles parisiennes pour une durée de 99 ans. Le ménage verse en complément une redevance de 2,5 euros par mois et par mètre carré à la Foncière, correspondant à la participation foncière », explique la mairie.

En cas de décès de l'acquéreur, « la succession se fait au profit de l'héritier », précise Ian Brossat à l'AFP. Si l'héritier gagne plus que le plafond de ressources, la FDVP lui rachète le logement « en valeur d'achat réévaluée avec l'inflation ».

« La cible, ce sont les familles, puisque ce sont des logements familiaux, et de classe moyenne", détaille Ian Brossat. Un premier lot de 23 logements, dont un tiers de T3 et une grosse moitié de T4 et plus, est ouvert aux candidatures. Deux autres ensembles seront commercialisés en 2022, parmi 1 000 logements confirmés sur un objectif de 6 000 logements au cours de la mandature qui court jusqu'en 2026, détaille l'adjoint.