9ème édition du salon départemental des jeunes entrepreneurs du Val-de-Marne

S’agissant d’une étape de valorisation en vue du salon régional qui aura lieu en avril, trois prix seront décernés suivant la décision de jurés mobilisés pour évaluer les projets. Pour remettre ces prix, l'association Les Idéateurs accueillera Frédéric Lamprecht, Fondateur d'Explorateur de Métiers et Élu à la CCI94, ainsi que Catherine Smith, Chargée de mission Formation tout au long de la vie à la DSDEN94.

Avec une forte diminution sur le dernier trimestre 2021, le chômage chez les jeunes atteint malgré tous les 15,9 %. La jeunesse reste l’une des populations les plus touchées en France. La sensibilisation à l’entrepreneuriat permet à ces jeunes de tous horizons de briser les préjugés et de laisser leurs idées prendre vie. Accompagnés par un mentor issu du monde professionnel, ils apprennent, sont conseillés et grandissent en découvrant les différents aspects du fonctionnement d’une entreprise.