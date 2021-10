9e Semaine de l'industrie et du Territoire industriel

L'évènement organisé en partenariat avec l'Académie de Paris donnera à nouveau l'occasion aux lycées, collèges, missions locales et demandeurs d'emploi de s'immerger dans le monde de l'entreprise, grâce aux visites organisées tout au long du mois de mars auprès des entreprises partenaires de chaque département.

Un programme « à la rencontre des métier » de l'industrie du futur dans lequel les jeunes et les adultes pourront ainsi suivre la fabrication des produits, rencontrer les collaborateurs des entreprises à l'occasion de forum, présentations et ateliers d'initiation. Ces visites démontrent de l'intérêt de faire connaître la diversité industrielle et des métiers de l'industrie, un secteur à fort potentiel de recrutement.