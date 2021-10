9e édition de Top Métier, les 30, 31 janvier et 1er février

Le forum est l’occasion de rencontrer 1 300 professionnels de tous horizons et de découvrir de très nombreuses professions, parfois peu connues. Au programme : 18 pôles métiers permettent aux collégiens de découvrir durant trois jours plus de 800 professions, de dialoguer avec des professionnels et des conseillers d’orientation-psychologues. Des entreprises, des jeunes en apprentissage, des établissements de formation et des organisations professionnelles présenteront les métiers de leurs secteurs. De nombreux ateliers et démonstrations métiers animent ce forum très visuel qui offre aux jeunes de l’interactivité et l’opportunité de rencontre d’hommes et de femmes de métier.

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014 de 8h30 à 17h : des visites spécifiques sont organisées pour les collégiens accompagnés de leurs professeurs. Les collégiens auront déjà préparé leur visite avec leurs enseignants en travaillant au préalable avec les supports pédagogiques conçus à cet effet.

Avec la participation de la Cité de la céramique, l’Union des associations l’Outil en main, la Fédération bancaire française, INSERM, Femmes et sciences, AREVA, Brûlerie Caron, la Marine nationale, l’Armée de l’air, la Délégation militaire départementale, le Rallye citoyen, la Compagnie des carabiniers du Prince Souverain de Monaco, l’AREFA, APECITA, … A l’occasion de cette 9e édition, un nouveau Pôle est consacré à l’Economie sociale et solidaire. Au Pôle Nature et Vivant, un focus est réalisé sur les métiers du monde agricole.

L’outil d’aide à l’orientation, Inforizon, sera exceptionnellement accessible en ligne, à partir du site TopMétier, du 15 janvier au 15 février 2014 ; l’accès se fait lors de la création du badge d’entrée au Forum.

Le site Top Métier donnera également accès à de nombreuses informations actualisées chaque semaine. Il permettra de consulter le programme et le plan du forum. Il regroupe près de quatre cents fiches métiers, des interviews et des vidéos.