900.care réclame la création d’une TVA verte

Engagée dans la lutte contre le plastique, l’entreprise 900.care propose des solutions alternatives aux produits de toilette et désire aller encore plus loin. Avec 60 chefs d’entreprise et aux côtés du mouvement Impact France, la marque tricolore s’est adressée au Gouvernement pour « apporter des solutions concrètes afin d’aider la planète et d’accompagner les Français dans leur transition écologique ».

Une TVA verte pour les produits écologiquement responsables

Ces acteurs veulent ainsi mettre en place une « TVA verte » destinée aux produits écologiquement responsables. « Une mesure pleine de bon sens soutenue par plusieurs milliers de Français qui ont choisi de signer une pétition en ligne » ont-ils indiqué. « Il n’est plus possible de soumettre aux mêmes règles fiscales les entreprises qui aggravent la crise environnementale, et celles qui font tout pour y apporter des solutions. Il est urgent d’inciter les citoyens à se tourner collectivement vers des biens et services vertueux en les rendant identifiables et accessibles pour tous ».

Des produits identifiés par l’Etat

Leur idée consisterait à appliquer un taux de TVA réduit aux produits écologiquement responsables afin de soulager le portefeuille des ménages et d’encourager les entreprises comme 900.care qui œuvrent pour la transition écologique et sociale. Ces produits et services seraient strictement identifiés par l’État et auraient tous pour dénominateur commun de répondre à un enjeu environnemental crucial : émissions de carbone, gaspillage des ressources, pollution plastique, ou encore effondrement de la biodiversité. En contrepartie de cette aide fiscale, 900.care et ses partenaires s’engageraient à appliquer une baisse sur le prix de leurs produits.