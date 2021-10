90 initiatives illustrant l'économie circulaire en Île-de-France

Douze partenaires ont participé au recensement des initiatives et à l’élaboration du recueil : la DRIEE Île-de-France, l’ADEME Île-de-France, l’ARENE, la DIRECCTE, l’IAU, ETD, le conseil régional d’Île- de-France, Paris Région Entreprises, la Mairie de Paris, l’ORDIF, TEDDIF et ORÉE.

L’économie circulaire vise à optimiser la gestion des ressources - matières et énergies - afin d’en minimiser leur production et économiser la consommation en matières premières. Ce modèle s’inspire ainsi du fonctionnement en boucle des écosystèmes naturels au contraire du modèle standard linéaire (extraire, produire, consommer, jeter) qui repose sur une utilisation sans limites des ressources.

Le recueil présente près de 90 initiatives emblématiques d’Île-de-France sur les 7 champs que couvre l’économie circulaire (approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, réemploi/réutilisation/réparation et recyclage) et répond aux 3 objectifs suivants :

identifier les actions opérationnelles sur le territoire

disposer des informations sur les porteurs de projet ;

montrer par l’exemple et ainsi donner envie à d’autres de se lancer.

A titre d’exemple, il présente des réalisations comme :

le réseau urbain d’énergie frigorifique Climespace qui permet de climatiser 5 millions de m 2 grâce à l’eau de la Seine.

le méthaniseur Equimeth, qui valorise 30 000 tonnes de fumier équin par an pour produire du biogaz.

la ressourcerie la Réserve des arts qui collecte les chutes de production provenant du secteur du luxe de l’événementiel et du bricolage.

Ces trois initiatives témoignent de la diversité des démarches recensées dans ce panorama.