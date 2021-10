9 et 10 octobre Les Journées de l'artisanat de Belleville

Qu'ils soient bijoutiers, céramistes, couturiers, créateurs de mode, créateurs d'objets, dentellières, doreurs, ébénistes, encadreurs, graveurs, luthiers, menuisiers, métalliers, modistes, plissiers, relieurs, restaurateurs d'objets d'art, selliers- maroquiniers, tapissiers, tisserands, sérigraphes, vitraillistes… Tous ont à cœur de faire partager leurs passions et leurs créations et ouvrent leurs portes exceptionnellement les 9 et 10 octobre prochains. Défendre l'activité au cœur de la ville et favoriser la transmission des savoir-faire sont les maitres mots cet événement.

Ces deux journées permettront de découvrir ces métiers qui perdurent encore au cœur de la ville, s'affirmant par des valeurs liées au savoir-faire, à la production locale et à la création d'une activité économique.

Entre tables rondes, expositions, ventes, portes ouvertes, démonstrations de savoir-faire, amateurs éclairés, collectionneurs avertis, mais également un nouveau public sera au rendez-vous de cette balade artistique pouvant susciter des vocations.

L'Est parisien et son quartier emblématique de Belleville rend hommage à ces hommes et femmes qui depuis toujours se sont installés aux détours de ruelles, de passages, de cours pour perpétuer la richesse artisanale et artistique parisienne. Un parcours dans trente lieux différents fédérant les professionnels afin de sensibiliser le grand public à ses travailleurs manuels souvent inconnus mais révélateurs de la vitalité de ce quartier.



Deux points d'accueil sont au cœur du dispositif :

- La Maison de L'air/Halles civiques, 27 rue Piat – Paris 20e

- Le Gréta de la création, du design et des métiers d'art, 21 rue Sambre et Meuse – Paris 10e.