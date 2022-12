8ème Prix Guy Carcassonne : report de la date de dépôt des candidatures

Ce report répond à l’objectif de laisser aux candidats un délai supplémentaire pour la rédaction de leurs articles et de profiter de la fin d’année pour terminer leurs candidatures.

Le Prix Guy Carcassonne

Lancé en 2014 en partenariat avec le Conseil constitutionnel, le Prix Guy Carcassonne récompense chaque année un article inédit de 5 000 signes sur une question constitutionnelle liée à l'actualité française ou étrangère. Cette année, le Prix sera remis le 6 février 2023 à l’hôtel de Noirmoutier à Paris, par Marc Guillaume, préfet de Paris et d’Ile-de-France. Le lauréat se verra remettre 1 500 euros et de grands ouvrages de droit. Son article sera en outre publié dans le journal Le Monde et dans la revue Pouvoirs.

Modalités de candidature

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 janvier 2023 à minuit. Elles doivent être déposées directement par mail sur le site du Club des juristes ou à l’adresse mail suivante prixguycarcassonne@leclubdesjuristes.com

Pour rappel, le contenu doit être article de de 5 000 caractères maximum espaces compris (hors titre), rédigé en français et portant sur une question constitutionnelle, lato sensu, liée à l’actualité française ou étrangère. Cet article doit aider à faire comprendre au plus grand public les enjeux juridiques, politiques, et sociaux posés par cette question constitutionnelle. Ils doivent impérativement comprendre :

Les coordonnées du candidat : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone ;

Le titre de l’article ;

L’article dans le champ du formulaire prévu à cet effet, ne dépassant pas les 5 000 caractères.

Les candidats ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature. Les dossiers incomplets ou ne respectant pas les contraintes de forme (format, nombre de caractères, etc.) ne seront pas pris en considération.

Toutes les informations sont à retrouver à la page suivante : https://www.leclubdesjuristes.com/appel-a-candidature-8e-prix-guy-carcassonne/ et le règlement est en accès libre via ce lien.