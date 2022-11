8ème Prix Guy Carcassonne : les candidatures sont ouvertes

Créé en 2014 par le Club des juristes, le Prix Guy Carcassonne, organisé en partenariat avec Le Monde et la revue Pouvoirs, rend chaque année hommage à ce constitutionnaliste français reconnu. « Constituant, requérant, membre à part entière du Conseil constitutionnel, vous occupiez une place singulière dans notre République. Celle d’un homme d’influence qui avait aussi rejoint le parti de l’action. À la fois idéaliste et sage. Partisan du mouvement et des institutions. Homme de conviction, mais toujours à l’écoute de l’autre. », le décrivait Jean-Louis Debré, alors Président du Conseil constitutionnel.

Ce Prix récompense chaque année un article inédit portant sur une question constitutionnelle liée à l’actualité française ou étrangère. Cet article doit aider à faire comprendre au plus grand nombre les enjeux juridiques, politiques et sociaux posés par cette question constitutionnelle.

Pour rappel, la 7e édition du Prix Guy Carcassonne a été remportée par Victor-William Martignac, pour son ouvrage « L'action de l'autorité militaire sur le territoire national. Approche historique et fondements théoriques en droit public », sous la direction du professeur Saint-Bonnet à l’université Paris 2 Panthéon Assas, et pour son article « De quel droit la force armée est-elle engagée ? Pour une paix avec la notion de guerre », publié dans Le Monde le 17 décembre 2021.

Calendrier 2022

Les candidats au Prix Guy Carcassonne 2022 ont du 21 novembre au 21 décembre prochain (minuit) pour déposer leur(s) article(s) directement par mail sur le site du Club des juristes ou à l’adresse mail prixguycarcassonne@leclubdesjuristes.com

Celui-ci doit contenir 5 000 caractères maximum, espaces compris (hors titre), en français, portant sur une question de constitutionnalité lato sensu. Cet article doit aider à faire comprendre au grand public les enjeux juridiques, politiques, et sociaux posés par cette question constitutionnelle.

Les candidats ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature. L’article soumis peut être rédigé par plusieurs auteurs.

Chaque candidat doit reconnaître avoir pris connaissance du Règlement du Prix Guy Carcassonne 2022 et l’accepter sans réserve en soumettant sa candidature.

Après l’examen de l’ensemble des candidatures, le jury sélectionnera le meilleur article constitutionnel. Le Prix sera alors remis le lundi 6 février 2023, à l’hôtel de Noirmoutier à Paris, par Marc Guillaume, préfet de Paris, préfet d’Île-de-France.

Récompense

Le lauréat se verra remettre un chèque de 1 500 euros par le Club des juristes, plusieurs grands ouvrages de droit et verra son article publié dans Le Monde et sur les sites du Club des juristes et de la revue Pouvoirs.