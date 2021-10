8e édition du salon MIF Expo

« Ce grand rendez-vous du savoir-faire français répond à la demande et à l'engouement durable des consommateurs pour les produits made in France, de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leurs achats », explique Fabienne Delahaye, fondatrice du salon MIF Expo, le salon du made in France.

Grand format

Fort de ce constat, l'événement se tiendra pour la première fois sur quatre jours pour accorder davantage de temps aux visiteurs. Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment faire de belles découvertes ou bien l'occasion d'entamer ses cadeaux de Noël.

« Nous accueillons des entreprises de toutes tailles et dans tous secteurs d'activité. Aux côtés d'entreprises fidèles au salon, je pense par exemple aux chaussettes Labonal, ou aux chemises Lordson, aux meubles Gautier, à La Plancha Eno, à Saint James, ou à 1083, venez découvrir des nouveaux venus: Quo Vadis, Coleen, Brandt, Jean Fil, Martin de Candre, Lustucru, Entremont, le Petit Olivier, Sigvaris ou encore Akena », précise Fabienne Delahaye.

Ceux qui pourront s'y rendre feront de belles emplettes auprès des 550 exposants : vêtements, ameublement, produits de beauté, objets innovants et produits du terroir… Et pour ceux qui n'auront pas cette chance, ils peuvent toujours aller sur www.prefrance.fr, « le Google du made in France », dixit son créateur.

Chaque année, une région est mise à l'honneur. Après la Normandie et l'Auvergne, c'est la région Grand-Est qui exposera le travail de ses six pôles de compétitivité allant de l'industrie à l'artisanat qui représentent 10,7 % de son économie, contre 7,5 % en moyenne nationale.

Grands prix inédits

Un jury rassemblant Yves Jégo (président de Pro France), Raphaëlle Duchemin (journaliste à Europe 1, présentatrice de La France bouge), Nathalie Guirma (journaliste et chroniqueuse à France TV) et Franck Dedieu (directeur adjoint de la rédaction de Marianne) décernera ses coups de cœur dans 3 catégories : le Prix de l'Innovation, le Prix de l'Environnement et le Prix de l'Entrepreneur de l'année. Le public attribuera aussi son Prix grâce aux votes recueillis sur mifexpo.fr.

Les visiteurs pourront aussi écouter des élus, politiques, entrepreneurs et experts débattre de thèmes d'actualité liés à la mondialisation, aux traités de libre-échange, à la consommation locale et à l'industrie hexagonale.