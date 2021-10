Unibail-Rodamco, leader européen de l'immobilier commercial, lance la 8e édition du Grand Prix des jeunes créateurs du commerce. Par la dotation, il s'agit du premier concours de France pour la création d'entreprise. Les candidats de l'édition 2014 sont invités à déposer leur dossier jusqu'au 30 avril prochain et à soumettre d'ici là un concept commercial innovant susceptible de créer une expérience shopping inédite. Assorti d'une dotation d'une valeur de 1 350 000 d'euros, ce Grand Prix offre un tremplin et une vitrine uniques pour les lauréats qui bénéficient d'une implantation d'exception au sein de l'un des plus beaux centres de shopping du Groupe Unibail-Rodamco (So Ouest, Aéroville, Les Quatre Temps, Vélizy 2...)

Douze projets seront retenus dans un premier temps. Ouvert à tous les secteurs d'activité, les projets devront démontrer originalité, maturité et faisabilité pour se démarquer sur le marché très concurrentiel du commerce.



Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site www.grandprixjeunescreateurs.com.