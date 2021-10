850 postes de surveillants pénitentiaires à pourvoir via un nouveau concours

Afin de répondre aux enjeux liés aux missions nouvelles, à l'ouverture d'établissements ou encore à la réforme des peines, l'administration pénitentiaire amplifie ses recrutements et ouvre un concours à affectation locale en Île-de-France. Ainsi, 850 postes sont à pourvoir sur le concours de surveillants de l'automne 2020 et l'entrée à l'École d'administration pénitentiaire est prévue en août et septembre 2021. Sur ces 850 postes, 500 postes sont ouverts au concours national et 350 postes le sont sur le concours à affectation locale, en Île-de-France.

Dans le cadre de cette campagne de recrutement, un film présentant le quotidien du métier de surveillant sera diffusé à la télévision.

Inscriptions

Les candidats peuvent s'inscrire au concours national et à affectation locale en Ile-de-France jusqu'au 7 décembre 2020. Conformément au calendrier initial, l'épreuve écrite d'admissibilité se déroulera le 13 janvier 2021 suivie d'épreuves orales du 22 mars au 23 avril 2021 pour les candidats retenus.

Pour en savoir plus et s'inscrire aux concours : https://lajusticerecrute.fr/devenezsurveillan

Un concours national et à affectation locale

Cette nouvelle session de recrutement propose un concours national offrant 500 postes à pourvoir dans toute la France et permettant de choisir son établissement en fonction du rang de classement et un concours à affectation locale sur le territoire d'Île-de-France, offrant 350 postes dans neuf établissements pénitentiaires de la région :

Centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy

Maison d'arrêt de Fleury-Merogis

Centre pénitentiaire de Fresnes

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin

Centre pénitentiaire de Nanterre

Maison d'arrêt d'Osny

Centre pénitentiaire de Paris-la-Santé

Centre pénitentiaire du sud-francilien

Maison d'arrêt de Villepinte

Les candidats admis à ce concours devront s'engager à travailler dans un établissement de la région sélectionnée pendant six ans. Ils recevront en contrepartie une prime de fidélisation de 8 000 euros versée en trois fois, dont 4 000 euros dès le premier mois d'affectation.

Conditions d'accès

Les conditions d'éligibilité au concours sont : être de nationalité française, être âgé de 18 ans minimum à 45 ans maximum au 1er janvier 2020, être titulaire du brevet national des collèges ou d'un diplôme ou titre classé au moins de niveau 3 et être en possession de ses droits civiques et d'un casier judiciaire vierge.

Avec 3 ans d'expérience minimum dans la sécurité, il est possible de choisir la reconnaissance des acquis d'expérience professionnelle (RAEP) à l'oral ;

A noter que ces concours aynt lieu en même temps, un candidat ne peut s'inscrire qu'à un seul concours.