82 entreprises certifiées “Top Employer 2019”

Le Top Employers Institute évalue les pratiques en matière de ressources humaines et de management des entreprises. à l'occasion de son dîner de certification annuel, il vient de récompenser les meilleures d'entre elles, « qui offrent des conditions de travail d'excellence à leurs collaborateurs », en s'appuyant sur les procédures de contrôle de comptabilité et de gestion de 1 554 entreprises certifiées dans 118 pays.

Pour cette édition 2019, il a distingué 82 entreprises en France. Cinquante trois organisations ont obtenu la certification “Europe” et 14 ont reçu la certification globale.

Aujourd'hui, 6,4 millions de salariés issus d'organisations certifiées Top Employers voient ainsi leur qualité de vie au travail impactée positivement. Les filiales peuvent également bénéficier d'une certification au niveau régional et global, offrant une reconnaissance supplémentaire aux employeurs en mettant l'accent sur l'avancée des conditions de travail au sein de leur structure.

Onze nouveaux arrivants français

Pour cette 11e édition, onze nouvelles entreprises figurent sur la liste des entreprises récompensées : Alcon, Cognizant, Dassault Systèmes, EDPR France Holding, Groupama Assurances Mutuelles, Novartis, Otis, Pfizer, Roche Diagnostics France, Schmidt Groupe et Stelia Aerospace.

Les attentes des lauréats concernant la certification semblent communes : renforcer la marque employeur, référencer leurs pratiques et entrer dans une démarche d'amélioration continue, démontrer la qualité de l'environnement de travail proposé à leurs collaborateurs, s'adapter aux innovations, et valoriser le travail des équipes RH.

Comme le précise Vincent Binétruy, directeur Top Employers France, « compte tenu des bouleversements que traversent les RH actuellement (accélération des changements liés au business, transformation digitale...), nous ressentons clairement le besoin pour les directions RH de se remettre en cause dans l'optique de faire évoluer leurs pratiques.

Le programme de certification Top Employers propose de se lancer dans une démarche concrète d'amélioration continue. Cela passe notamment par le fait de benchmarker ses pratiques par rapport aux meilleurs, de les harmoniser et de les aligner avec le business, et d'avoir l'opportunité d'échanger sur les meilleurs dispositifs avec d'autres Top Employers ».

Une sélection en quatre étapes

Le programme de certification du Top Employers Institute se déroule en quatre étapes principales : participation, validation, certification et restitution.

PARTICIPATION : l'organisation évaluée répond à l'enquête « HR Best Practices Survey », qui permet de réaliser une analyse complète de son environnement RH. Le questionnaire couvre 600 pratiques en matière de stratégie de gestion des talents, planification des effectifs, talent acquisition, intégration, formation et développement, gestion des performances, leadership, gestion des carrières et des successions, rémunération et avantages sociaux et culture d'entreprise.

VALIDATION : le Top Employers Institute engage un processus de vérification de la réalité des offres RH afin de garantir qu'elles reflètent avec précision les conditions de travail de l'organisation. Pour être certifiée, l'organisation doit obtenir le score minimal requis par la norme internationale du Top Employers Institute.

CERTIFICATION : l'organisation certifiée rejoint plus de 1 500 entreprises à travers le monde. Si l'organisation est certifiée dans plusieurs pays, ses filiales peuvent bénéficier de la certification au niveau régional voire global, en plus de leur certification nationale.

RESTITUTION : les restitutions d'audit apportent une analyse approfondie de la cohérence des pratiques RH des organisations et leur permettent de comparer leurs performances à celles d'autres employeurs grâce à des rapports d'audit et à l'accès à des insights à travers des analyses des meilleures pratiques RH et des tendances RH.

Quels objectifs pour les DRH ?

Les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées à des bouleversements sans précédent. De fait, Les priorités RH des organisations évoluent à mesure des bouleversements actuels rencontrés par les entreprises. Les Top Employers renforcent l'évaluation de leurs pratiques : conditions de travail, projets collaboratifs, études d'engagement pour recueillir l'avis des équipes, en leur permettant de répondre à ces nouvelles exigences.

Dans ce contexte de pénurie de talents et de changement sociétaux, les directions Ressources Humaines souhaitent transformer les relations qu'elles cultivent avec leurs salariés, afin d'optimiser la productivité (nouvelles technologies plus innovantes, avènement des nouveaux modes de travail…), développer la qualité de vie au travail et assurer la fidélisation des collaborateurs.

Afin de conjuguer amélioration continue de leurs pratiques et bien-être au travail, les entreprises se concentrent sur la mise en œuvre d'actions à forte valeur ajoutée dans une approche qualitative, pour un impact opérationnel mesurable.