Concurrence : 801 millions d'euros d'amendes infligés par l'UE

Ce chiffre est cependant en très nette baisse par rapport à 2017 et poursuit une tendance enclenchée depuis2016. Pour autant, ce phénomène ne doit pas laisser croire à un ralentissement de l'action des autorités de concurrence en Europe. Des affaires d'envergure ont en effet été clôturées lors des deux années précédentes, d'où les chiffres très importants de 2016 (3,5milliards d'euros) et de 2017 (1,9milliards d'euros).

Le secteur automobile dans le viseur de la Commission européenne

Avec 3 dossiers concernés sur les 4 sanctions prises par la Commission Européenne en 2018, le secteur de l'industrie automobile fait l'objet d'une surveillance attentive. 546 millions d'euros d'amende ont en effet été imposés à sept entreprises du secteur automobile l'année dernière.

Les trois cartels visés évoluaient respectivement dans les domaines des transporteurs maritimes de véhicule, des bougies d'allumage et des systèmes de freinage. Lors des années précédentes, la Commission Européenne avait rendu 10 autres décisions qui mettaient déjà en cause des acteurs du secteur de l'industrie automobile, pour un total d'amendes colossal de 6 milliards d'euros. Il semblerait par ailleurs qu'elle n'en ait pas encore terminé, avec une nouvelle investigation lancée en septembre 2018 pour une collusion alléguée entre les géants de l'automobile BMW, Daimler et VW (Volkswagen, Audi et Porsche).

L'Autorité de la concurrence française contre les algorithmes

En 2018, l'Autorité de la concurrence française a rendu 9 décisions sanctionnant des ententes, pour un montant total d'amendes de 209,9 millions d'euros :

- 205,3 millions d'euros dans 5 décisions liées à des accords de fixation de prix, dont 189 millions d'euros pour le seul cartel des produits électroménagers ;

- 4,5 millions d'euros dans des procédures de violations d'engagements ;

- 80 000 euros concernant des truquages d'appels d'offres ;

- 40 000 euros visant des échanges illicites d'informations entre concurrents.

A l'instar de la tendance européenne, les chiffres français marquent une baisse en comparaison de l'année précédente : l'Autorité de la concurrence avait en effet infligé en 2017 une amende de 302 millions d'euros au cartel des revêtements de sol impliquant les trois principaux fabricants français du secteur (Forbo, Gerflor et Tarkett).

L'activité de l'Autorité, qui a lancé de nouvelles investigations dans plusieurs secteurs, ne devrait toutefois pas faiblir et s'intéresse par ailleurs de près aux nouveaux moyens technologiques susceptibles d'être utilisés par certaines entreprises pour mettre en place des ententes anticoncurrentielles. La lutte contre l'utilisation des algorithmes dans la formation des cartels est en effet un nouveau défi majeur à relever pour les différentes autorités anti-trust à travers le monde.

Le calme avant la tempête selon Allen & Overy

Estimant une activité soutenue pour 2019, avec un point d'attention sur les restrictions aux ventes en ligne Le rapport Allen & Overy anticipe une augmentation des montants et du nombre d'amendes dans le monde cette année. De nombreuses affaires ayant nécessité plusieurs années d'investigation arrivent en effet à leur terme en 2019.Les ententes verticales entre fournisseurs et distributeurs et en particulier les restrictions aux ventes en ligne, font l'objet d'une attention renforcée des autorités.

En témoignent, notamment, l'amende de 12,5 millions d'euros infligée par la Commission européenne à Nike en mars dernier, après que l'entreprise a interdit à des vendeurs, pourtant sous licence, de vendre certains produits dérivés dans différents pays de l'Union, ainsi que l'amende de 40 millions d'euros infligée en décembre 2018 à Guess pour des accords visant à empêcher les ventes transfrontalières, et l'amende de 111 millions d'euros infligée à Asus, Denon & Marantz, Philips et Pioneer pour des pratiques d'imposition de prix de revente en ligne.

Deux tendances mondiales ces années à venir

La lutte contre les ententes verticales, dont les affaires Nike, Guess et Asus, Denon & Marantz, Philips et Pioneer, mais également Adidas en Espagne et Caudalie en France et en Belgique sont caractéristiques. Les relations entre les producteurs et les distributeurs sont de plus en plus observées par les autorités de régulation qui, en s'attaquant aux ententes verticales, peuvent s'extraire des contraintes procédurales des programmes de clémence ;

La baisse des procédures de clémence qui pourrait avoir un impact sur la capacité des autorités à détecter les cartels, et qui marque un véritable changement dans la manière dont les entreprises accusées d'ententes illicites décident de mener leur défense face à l'augmentation du nombre de procédures d'indemnisation engagées devant les tribunaux par les victimes de ces pratiques.