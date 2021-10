8 Projets « Ambitieuses » lauréats en Île-de-France

Les lauréates franciliennes

L'application Yes We Green, fondée par Karine Niego remporte le premier prix « Les Ambitieuses 2019 ». Sa plateforme d'ateliers créatifs propose une initiation à consommer et à vivre autrement grâce à l'apprentissage de nouveaux savoir-faire ainsi que l'offre de produits éco-responsables à proximité. Son initiative se voit ainsi saluer par le jury régional, soucieux de promouvoir la création d'entreprises Tech&Responsables.

La seconde entreprise lauréate est la start-up Inclood. Une application numérique que l'on doit à Marlène Varnerin, aussi lauréate du concours « Créatrice d'Avenir » 2017 du Concours Caisse d'Epargne Île-de-France. Présentant un catalogue de titres vidéo adaptés en Langue des Signes Française (LSF), l'application met notamment en relation les livres papiers avec des vidéos LSF, grâce au développement d'une technique de réalité augmentée.

Seulement 9 % de femmes entrepreneures dans le secteur des nouvelles technologies !

En France, les femmes ne représentent que 9 % des entrepreneures dans le secteur des nouvelles technologies alors qu'elles sont près de 70 % à considérer l'entrepreneuriat comme plus épanouissant que le salariat.

C'est en partant de ce constat alarmant et fort de son expérience dans l'accompagnement de projets en émergence portés par des femmes, que La Ruche relève pour la seconde année un défi de taille, réduire les inégalités femmes/hommes dans les nouvelles technologies.