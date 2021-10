7e Semaine nationale des ventes aux enchères notariales

Plusieurs séances de ventes aux enchères se tiendront pendant toute la semaine, dont trois séances de ventes (les 24, 25 et 26 juin) à la Chambre des Notaires de Paris (12 avenue Victoria – 1er ardt). Les ventes aux enchères immobilières des notaires permettent de vendre ou d'acheter tous types de biens immobiliers (appartements, maisons, terrains à construire, propriétés, immeubles entiers, parkings, chambres de service, caves…).

Cette semaine nationale organisée par les notaires vise à présenter et à promouvoir ce mode de vente. Ces ventes dans une salle d’enchères publiques sont des ventes amiables. Elles garantissent au vendeur et à l’acquéreur la rapidité, la transparence, le prix du marché et la sécurité.



La rapidité des ventes aux enchères



Deux à trois mois suffisent pour mener à bien une vente aux enchères. L'acte de vente est entièrement préparé sans attendre de connaître l'acquéreur. La vente est faite le jour de l’adjudication, sous réserve des conditions suspensives figurant au cahier des charges. Le vendeur, en relation avec son notaire, organise la vente à la date qui lui convient. Il perçoit ensuite son prix dans les 45 jours suivant la vente. L'acquéreur peut entrer en possession de son bien dès le paiement du prix.



La transparence des adjudications notariales



Publiques et accessibles à tous, précédées d'une large campagne de publicité (programme, site Internet), les ventes aux enchères sont reconnues comme la méthode de vente immobilière la plus transparente. Toute personne présente dans la salle d’adjudication a connaissance de l'offre précédente puis de la dernière offre. L'adjudication est faite au dernier et meilleur enchérisseur.



Le prix du marché



Dans une vente aux enchères, le prix de vente est le résultat de la confrontation des candidats acquéreurs présents lors de la vente, grâce à une forte diffusion des programmes des ventes. Le prix ainsi obtenu est donc le prix réel du marché au jour de la vente.



La sécurité de la vente



Les ventes aux enchères notariales sont menées et contrôlées par les notaires. Préalablement à la vente, le vendeur, conseillé par son notaire, fixe les conditions de sa vente dans le cahier des charges. Mis à disposition des personnes intéressées trois semaines avant la vente, le cahier des charges prévoit les conditions d’information de l'acquéreur. Le prix n'est donc pas fixé par le vendeur, mais par l'acquéreur qui est maître de la limite qu'il entend s'imposer et donc du prix qu'il entend payer.