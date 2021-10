Hauts-de-Seine : 7e Rencontres export le 29 novembre

A l'occasion de la 7e édition des Rencontres Export des Hauts-de-Seine organisée par Hauts-de-Seine International, Thierry Solère, vice-président du Conseil général en charge du Développement Économique et du Très Haut Débit, va remettre le Prix Coup de cœur et le Prix de l'exportateur confirmé, à la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Hauts-de-Seine, à Nanterre.

Conseil général des Hauts-de-Seine