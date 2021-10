7e édition du Son & Lumière Les Misérables, à Montfermeil

Le Son & Lumière Les Misérables propose six représentations, les 27, 28 et 29 juin, 4, 5 et 6 juillet 2013, dans le superbe cadre du Château des Cèdres de Montfermeil. Ce parc s’intègre dans l’Arboretum de Montfermeil d’une superficie de 11 hectares.