7e édition du Fin&Tech Community à Paris

Au nombre des invités, les députés Cédric Villani et Amélie de Montchalin, ainsi qu'Antoine Petit, le président du CNRS.

À cette occasion, Finance Innovation annoncera deux partenariats stratégiques avec le Dubai International Financial Center et le Luxembourg House of Financial Technology.

Des tables rondes et des keynotes rythmeront la matinée. La cérémonie de remise des Labels à 40 Fintechs issues des six filières -Banque, Métiers du Chiffre et du Conseil, ESS, Gestion d'Actifs, Immobilier et Assurance) se déroulera en fin de matinée.

Fin&Tech Community

Mercredi 27 juin - de 9 h à 13 h 30

Palais Brongniart – 2e ardt