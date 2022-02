7e édition du concours “Made In 92”

Fort de son succès, ce concours revient autour d’une thématique forte, à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, “Entreprendre, c’est mon sport !”. Pour les organisateurs, « le parcours de créateur d’entreprise est tout aussi sportif qu’une compétition. Made in 92 soulignera les vertus du sport pour conduire son business ».

Jusqu’au 15 avril tous les étudiants-entrepreneurs, startuppers et créateurs de moins de huit ans habitants ou implantés dans les Hauts-de-Seine peuvent participer à ce concours et déposer leur dossier de candidature. Deux demi-finales Nord – Sud et une Grande soirée finale seront organisées « avec toujours pour objectif de valoriser les initiatives de proximité et de développer l’écosystème entrepreneurial ». La dotation totale est de 40 000 euros.



Plus d’informations sur https://ccihautsdeseine.wiin.io/fr/