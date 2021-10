78 % des Français sont stressés avant de partir en congés

Donner satisfaction aux clients, suivre les dossiers, finir ce qui est commencé, laisser des instructions pour passer la main, régler les urgences et les tâches importantes, et enfin anticiper la rentrée. Toutes ces activités peuvent se révéler génératrices de stress avant le départ en vacances, ainsi qu'au retour au bureau.

Les Français grands stressés du départ…

Avant qu'elles partent en vacances, 36 % des personnes interrogées se disent vraiment stressées, et 42 % légèrement stressées, soit un total de 78 % de personnes touchées par le stress. Dans le détail, on constate que les femmes sont plus stressées que les hommes, 41 % d'entre elles étant vraiment stressées, contre 33 % pour eux. En termes de répartition par génération : la Génération X (39-54 ans) se déclare vraiment stressée à plus de

48 %, suivie de près par la catégorie des Baby Boomers (55-73 ans) avec plus de

45 %, les Millennials se situant à un niveau plus bas à près de 23 % (toutefois 52 % d'entre eux seraient légèrement stressés).

L'enquête révèle également que ce niveau de stress, déjà important, pourrait l'être encore plus sans les nouveaux outils de bureautiques et de travail collaboratif. Lorsqu'on leur demande si ces applications et outils les aident à se préparer elles et leur équipe aux périodes de congés,

54 % des personnes interrogées répondent très positivement, 30 % d'entre elles légèrement et seules 16 % répondent pas du tout

Les hommes sont plus enthousiastes dans ce domaine que les femmes. Ainsi, 61 % d'entre eux les jugent très utiles, contre 41 % des femmes, et seuls 14 % des hommes les jugent inutiles, contre 18 % pour elles. En répartissant les réponses par génération, la palme revient à la Génération X

(39-54 ans) avec 58 % des répondants jugeant ces outils très utiles, suivie des Baby Boomers (55-73 ans) à plus de 54 % puis des Millennials

(23-38 ans) à près de 52 %.

… Mais aussi du retour au travail

Enfin, d'après l'enquête, les vacances elles-mêmes ne réduisent que momentanément le niveau de stress, qui réapparaît dès le retour au bureau. Lorsqu'on leur demande s'ils se sentent stressés de retour de vacances, près de 32 % des individus interrogés se déclarent extrêmement et très stressés, 38 % légèrement, enfin seules 30 % pas du tout. Là encore, les femmes sont plus stressées que les hommes à leur retour de vacances, plus de

48 % d'entre elles se disant extrêmement et très stressées, contre 22 % pour eux.

En termes de génération, les Baby Boomers sont les plus sujets au stress de retour de vacances, plus de

45 % d'entre eux se disant extrêmement et très stressés, suivis des Millennials à plus de 32 %, puis de la Génération X à 29 %. à noter que 39 % des répondants de la Génération X ne sont pas du tout stressés à leur retour de vacances. Ce qui pourrait donner à penser que c'est cette génération qui profite le mieux de ses congés.