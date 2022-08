77e Congrès des experts-comptables

Cette année, ce rendez-vous incontournable de la profession est placé sous la thématique de l’expert-comptable au cœur de la société. Les participants, inscrits sur le site du Congrès des experts-comptables, pourront prendre part à plus d’une cinquantaine de séances plénières, conférences, entretiens et ateliers. Le riche programme est décliné autour de quatre axes : “La durabilité en pratique, le développement des missions”, “L’expert-comptable, acteur de la société et des territoires”, “Les mutations sociétales et nouvelles compétences” et “L’expert-comptable au cœur du numérique”. Entre chaque séance de travail, des moments de pause, plus informels, sont programmés, pour permettre aux inscrits et aux intervenants de confronter leurs expériences.

Ateliers, séances plénières, exposition, conférences

Le Congrès débutera le mercredi 28 septembre, avec différents ateliers “profession, actualité et solutions”. Ces derniers sont de précieuses séquences de formation-information, d’une durée d’une heure à une heure et demie, pour faire le point sur un sujet technique ou thématique, ouvrir des réflexions ou bien encore proposer des solutions. Les questions traitées répondront aux interrogations et aux changements sur la fiscalité, le social, la juridiction, les textes professionnels. Elles aborderont aussi l’évolution du métier d’expert-comptable, notamment cette année. Après la pause-déjeuner, les acteurs de l’événement se retrouveront pour une séance plénière, avant d’assister à de nouveaux ateliers toujours sur les mêmes thématiques. Une soirée spectacle viendra agréablement clôturer cette première journée.

Un format original avec des séquences flashs

Le jeudi commencera par les traditionnels ateliers qui laisseront place à partir de 10h à des séquences flash de 30 mn chacune. Conçus pour faire découvrir des missions et des outils, ses flashs seront présentés par un animateur et des partenaires. Ces modules se veulent courts, pratiques et pédagogiques pour faire découvrir des outils et des services développés par les groupes de travail du Conseil national.

Cérémonie du DEC en point d’orgue

Pour le dernier jour du Congrès, de nouveaux ateliers seront présentés et une seconde séance plénière se tiendra également. Pour clôturer, ces trois jours, les diplômés seront mis à l’honneur avec la cérémonie de remise du Diplôme d’expertise-comptable (DEC).

Retransmission en direct du Congrès

En plus des différentes activités proposées, les participants pourront venir découvrir tout au long de ces trois jours, une exposition riche et diversifiée. Implantée sur un seul niveau et organisée en trois espaces, elle abordera la performance, la profession et le business, pour réussir à créer le cabinet de demain.

Pour les absents, l’ensemble des débats sera entièrement retransmis en direct sur la plateforme de diffusion du site du Congrès des experts-comptables.