76 % des Français favorables au masque obligatoire dans les transports

La 9e vague de la Covid-19 prend de l’ampleur, et les Français en ont bien conscience. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour le Figaro, 76 % des Français interrogés se disent favorables à l’obligation du port du masque dans tous les transports et 58 % dans tous les lieux publics.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Trois Français sur quatre veulent un retour du masque, mais moins de la moitié le portent réellement dans les transports. 46 % d'entre eux seulement disent mettre le masque systématiquement. 51 % maintiennent une distance de sécurité d'au moins un mètre avec les gens qu'ils rencontrent, et 59 % utilisent régulièrement du gel hydroalcoolique. Enfin, 87% des Français affirment se laver les mains régulièrement.

Les fêtes arrivent et inquiètent

Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas, les Français hésitent encore quand on leur demande comment ils abordent les fêtes : 50 % prévoient d’être prudents en respectant les gestes barrières et en évitant au maximum les contacts et la foule quand, pour 47 %, leur envie de faire la fête, de retrouver des amis, la famille et se rendre dans des lieux fréquentés primera.

Le Gouvernement exclut pour l'instant l'obligation du port du masque. Le ministre de la Santé François Braun a répété encore récemment « faire confiance » aux Français pour respecter les gestes barrières.