76 % des dirigeants de TPE-PME satisfaits de la relation avec leur expert-comptable

Alors que le rôle de l’expert-comptable s’apprête à évoluer considérablement sous le double effet de la généralisation de la facturation électronique et de l’ajout d’un volet social à l’examen de conformité fiscale, la fintech Pennylane a voulu savoir comment les chefs d’entreprises, commerçants, artisans et professions libérales considère leur expert-comptable.

Si les résultats de l’enquête menée par Ipsos pour Pennylane à la rentrée confirment la place de tiers de confiance de l’expert-comptable, ils révèlent aussi un besoin accru de fluidité dans la collaboration avec ce dernier.

« Saisie des factures, lettrage, relance des justificatifs manquants : toutes ces tâches chronophages relèvent de la pure production comptable. La véritable valeur ajoutée des experts-comptables réside dans leur compréhension fine des problématiques et des enjeux spécifiques à chaque entreprise et leur capacité à mobiliser leurs compétences juridiques et sociales pour optimiser la croissance de l’entreprise. L’expert-comptable a une vision patrimoniale, fiscale et entrepreneuriale à 360 degrés et est consulté avant toute décision majeure dans la vie d’une entreprise », souligne Arthur Waller, CEO et co-fondateur de Pennylane.