73e CONGRÈS DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Du 10 au 12 octobre, se déroulera à Clermont-Ferrand, la 73e édition du Congrès de l'Ordre des experts-comptables présidé par Marie-Dominique Cavalli, Gilbert Le Pironnec, Catherine Grima et Yann Benchora.

Durant ces trois jours,. des conférences seront organisées autour de deux pôles. Des ateliers solutions partenaires seront également proposés autour de différentes thématiques. De plus, il sera possible d'approfondir la découverte de certaines solutions, en participant à ces “ateliers-solution”, “30 minutes pour convaincre” et en visitant la Start-Zone.

LE CYCLE DE CONFÉRENCES

Liées avec la thématique du congrès, ces conférences de 1 h 30 vont permettre de faire le point sur l'organisation, de concevoir des missions de conseil clé en main et de bénéficier d'outils adéquats. Pour répondre à ces objectifs, la thématique est partagée à travers deux pôles : stratégie et compétences.

Dans le pôle stratégie, le sujet central sera de permettre à chaque cabinet d'être en capacité de bâtir un projet d'entreprise en tenant compte de l'analyse du marché, des besoins de ses clients et de ses ressources internes. Les conférences vont permettre de répondre aux thématiques suivantes :

- Stratégie globale pour mon cabinet : une vision et un plan d'action pour l'avenir.

- Stratégie digitale pour mon cabinet : la transition numérique au cœur de mon activité.

- Stratégie marketing pour mon cabinet : les clients au cœur de ma croissance.

- Stratégie RH pour mon cabinet : le capital humain au cœur de la performance.

- Stratégie et engagement sociétal : mon cabinet comme une “nouvelle entreprise”.

Au niveau du pôle de compétences, celui-ci permet d'approfondir ses connaissances et son savoir afin d'apporter des réponses adéquates aux besoins spécifiques des clients. En effet, le cabinet a pour enjeu majeur de répondre aux attentes, explicites et implicites, des clients, actuels et futurs. Chaque conférence de ce pôle sera construite en trois phases : une phase technique de découverte, une phase technique plus approfondie qui implique le développement des compétences et la présentation des outils mis à la disposition des cabinets.

Les conférences de ce pôle sont partagées en deux domaines : les “compétences – missions et domaine” et les “compétences – marchés et secteurs“. L'expert-comptable sera étudié selon différents rôles tel qu'accompagnateur-citoyen en RSE, conseiller patrimonial ou maître d'œuvre des transmissions et cessions d'entreprise également. Ses relations entre les différents acteurs et sa présence dans les différents secteurs y seront présentées.

DES INFORMATIONS SOUS DIFFERENTS FORMATS

Avec un format plébiscité par les congressistes, des ateliers nommés les “Essentiels“ feront le point sur des sujets d'actualités en 60 minutes avec des intervenants de haut niveau dans un espace ouvert. Ils traiteront divers sujets comme l'actualité comptable PCG, l'actualité RGPD ou la lutte contre le blanchiment.

De même format, des ateliers mettront en lumière des solutions sur les problématiques en lien direct avec la thématique du congrès et seront co-animés par des représentants de sociétés et des professionnels experts-comptables. Allant du digital aux clés de la réussite d'une mission de conseil sur la transmission d'entreprise, de nombreuses problématiques seront évoquées.

Toutefois pour ceux qui souhaitent découvrir le maximum de choses (nouveaux métiers, nouveaux dispositifs…), la formule sous forme de microconférences de 30 minutes est proposée. En effet, des travaux des commissions et des comités de l'Ordre y seront présentés.

Plus de 166 partenaires seront présents avec 4 500 m2 d'exposition, Également, une “Start zone” mettra en avant des partenaires exposant pour la première fois et identifiés comme de jeunes partenaires innovants. À ce jour, huit sociétés ont été sélectionnées. De plus, des kiosques actualité sous forme de micro conférences de 30 minutes, animés par des partenaires sélectionnés,

auront leur espace dédié dans l'exposition. Un échange plus personnalisé sera proposé par chaque partenaire à l'issue de sa micro conférence, dans l'espace “Lounge” du kiosque.

Dans un format “30 minutes pour convaincre”, des produits et solutions des partenaires seront également proposés au cours d'une présentation dynamique accompagnée d'un animateur qui privilégiera les échanges.