720 millions de smartphones vendus dans le monde en 2012

Les ventes de smartphones ont ainsi augmenté de 56% au cours de l'année dernière, contre une hausse de 14% pour les mobiles dits "classiques".



Si le marché des smartphones se porte bien en Europe avec une augmentation des ventes de 34%, "il a littéralement bondi de 133% en Asie", a précisé GFK.



L'institut estime à 285 euros le prix de vente moyen actuel d'un smartphone. Le marché mondial "est porté par les références vendues en Chine à moins de 100 euros, et les références haut de gamme qui coûtent plus de 400 euros", selon GFK. "En revanche, la part des appareils commercialisés entre 200 et 400 euros diminue, puisqu'ils ne représentent plus que 20% des ventes", a-t-il souligné.



Côté fonctions, si la taille de l'appareil et l'appareil photo intégré "continuent d'être des facteurs déterminants pour le choix", les consommateurs cherchent de plus en plus des appareils compatibles avec les nouvelles normes de réseau 4G et d'usages NFC soit le paiement sans contact.



Pour l'année 2013, l'institut estime que le marché total - téléphones intelligents et classiques - "va croître à la même vitesse qu'en 2012", avec la poursuite "d'une très forte croissance des ventes de smartphones, qui va contrebalancer le déclin des mobiles classiques".



Les ventes de smartphones seront notamment dopées par la généralisation des smartphones à moins de 200 euros, notamment en Chine et dans les marchés émergents.