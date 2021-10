70 millions d'utilisations pour les 2 000 distributeurs de solution hydroalcoolique

Dès la fin du premier confinement, la Ville de Paris et JCDecaux ont déployé en un temps record, une solution pragmatique pour équiper 2000 mobiliers urbains de distributeurs de solution hydroalcoolique dessinés par le designer Patrick Jouin. D'une capacité de 5 litres, réapprovisionnés et désinfectés régulièrement par une équipe dédiée de JCDecaux, ces dispositifs innovants ont déjà contribué plus de 70 millions de fois à renforcer la sécurité sanitaire dans l'espace public. Alors que la France vit son deuxième confinement, le respect des gestes barrière et notamment le lavage des mains est, plus que jamais, l'une des priorités sanitaires de la Ville de