La journée est à l’initiative de l’Inja, l’Institut national des jeunes aveugles, et vise à sensibiliser tous les Français aux enjeux liés au braille et à son développement. L’événement s’adresse à tous les publics et il se déroulera directement au Panthéon et proposera colloques, ateliers de sensibilisation et même une cérémonie d’hommage à l’inventeur de l’alphabet.

Quatre mesures pour le braille

Le braille est vecteur de nombreuses évolutions pour les utilisateurs de cet alphabet, il permet ainsi de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap visuel et garantit leur autonomie. Pourtant, il est trop peu soutenu en France d’après les associations françaises dans le domaine. Alors, ces dernières se sont rassemblées pour publier un manifeste à l’attention des pouvoirs publics avec quatre propositions phares, destinées à améliorer le quotidien de plus de 207 000 personnes aveugles en France. L’urgence est à la promotion et à la démocratisation du braille, en passant notamment par la garantie de l’accès à la lecture grâce à cet alphabet, l’enseignement du braille dès le plus jeune âge à tous les déficients visuels, la généralisation de l’utilisation dans les sites culturels ou encore, la généralisation de l’étiquetage en braille sur les produits de grande consommation et dans les espaces publics.

« Le retour de Monsieur Braille au Panthéon »

Les cinq associations en question sont des acteurs majeurs envers les personnes aveugles et malvoyantes en France : ce sont, entre autres, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, l’association Valentin Haüy, apiDV, l’Institut National des Jeunes Aveugles. En plus d’organiser la journée anniversaire pour les 70 ans de la panthéonisation de Louis Braille, les cinq associations chargées de l’organisation ont même fait la demande de renommer la station de métro « Duroc », desservie par les lignes 10 et 13 en « Duroc - Louis Braille ». Cette station est en effet située dans le quartier où Louis Braille fut professeur et termina sa vie. Le 22 juin prochain, elles organisent « le retour de Monsieur Braille au Panthéon » afin de promouvoir mais surtout, démocratiser l’utilisation de cet alphabet et notamment d’y adapter les nouveaux enjeux du numérique.

Informations pratiques : le mercredi 22 juin de 10 heures à 19 heures au Panthéon.