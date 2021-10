Sept jours sous l'Empire à Rueil

Dans le cadre du 2e Jubilé Impérial, la ville de Rueil-Malmaison, cité napoléonienne, vit au rythme du 1er Empire et revisite le début du XIXe siècle, avec pour point d’orgue, les Journées du patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Le temps d’un week-end de reconstitution historique d’envergure, petits et grands, néophytes ou spécialistes, pourront participer à de nombreuses manifestations !

Parmi les temps forts :

- Lecture de Waterloo de Victor Hugo, par Francis Huster au théâtre André Malraux (place des Arts) avec accompagnement au piano de Pascal Amoyel.

- Projection d'une fiction historique « Le visiteur de l'Histoire : au cœur de la bataille de Waterloo » le mardi 16 septembre à 20h30. Projection film documentaire de Xavier Lefebre racontant la vie militaire deux jours avant la fameuse bataille, suivi d'une discussion avec Sébastien Brunaud, producteur, et Serge Tignières, historien. (Entrée libre sur réservation à la Médiathèque Jacques Baumel)

- Journées du patrimoine 20 et 21 septembre : reconstitutions historiques

Six pièces d’artillerie, plus de 500 soldats de la grande armée, 60 cavaliers, la tente de Napoléon, l’Empereur et son état major, le tsar Alexandre.

- Vente aux enchères de l’Acte de mariage de Napoléon et Joséphine

- Exposition à l'atelier Grognard histoire en brique LEGO® du 19 septembre au 1erdécembre.