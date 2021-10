6ème rencontre de la démocratie participative

Forts de leurs expériences démocratiques diversifiées et de leurs échanges avec les élus sur le projet de loi en discussion, les Conseils de développement franciliens et le Conseil économique, social et environnemental d’Île de France ont organisé le 24 juin dernier les 6èmes Rencontres de la société civile francilienne à Saclay.



Une approche conceptuelle autour de Philippe Estèbe, géographe et Thomas Kirszbaum, sociologue et spécialiste des politiques de la ville a permis de réfléchir sur la place et l’évolution des dispositifs d’expression de la société civile.



Le dispositif législatif actuellement en discussion au Parlement propose des avancées significatives pour l’expression de la société civile et des citoyens.



Si la démocratie locale est avant tout une exigence de citoyenneté, elle est aussi un levier de croissance : l’Île de France a besoin d’acteurs reconnus, respectés et responsables. Elle les trouve auprès du CESER et des conseils de développement qui sont des instances aujourd’hui reconnues sur les territoires.



La coopération avec le CESER est riche de regards croisés aux échelles territoire-région.



Aussi, si une métropole de Paris devait être constituée, il est proposé d’y associer un conseil de développement métropolitain.