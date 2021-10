6e édition de la Semaine Initiative jusqu'au 19 novembre

Initiative France, 1er réseau associatif français de financement et d’accompagnement des créateurs d’entreprise, organise jusqu’au 19 novembre, la 6e édition de la Semaine Initiative dédiée à l’accompagnement et au parrainage des entrepreneurs. A cette occasion, Initiative France lance une campagne nationale de recrutement de nouveaux parrains pour accompagner les futurs entrepreneurs soutenus par le réseau Initiative. Plus de 50 événements sont organisés dans toute la France pour faire connaitre le rôle indispensable de parrain bénévole et en recruter de nouveaux. Cette campagne de sensibilisation et de recrutement reçoit le soutien d’In Extenso, groupe d’expertise-comptable, et de la Société Générale, partenaires d’Initiative France.

Un appel national à la mobilisation en faveur des futurs entrepreneurs

Louis Schweitzer, président d’Initiative France déclare : « Dans le contexte de crise que nous vivons, la création d’emplois est une nécessité immédiate, économique et sociale. L’action d’Initiative France qui a permis de créer plus de 37 000 emplois via l’accompagnement de 16 000 entreprises en 2012 est donc plus que jamais au cœur des enjeux de notre pays. La Semaine Initiative est dès lors une formidable opportunité pour rendre hommage à tous les parrains bénévoles d’Initiative France qui participent au succès des entreprises qu’ils accompagnent. C’est aussi l’occasion de lancer un appel national à la mobilisation car il reste encore de nombreux créateurs d’entreprise qui ne bénéficient pas du parrainage dont ils auraient besoin pour mettre toutes les chances de réussite de leur côté ! »

L’accompagnement et le parrainage : un facteur de réussite des entrepreneurs

Pierre angulaire de l’accompagnement d’Initiative France, le parrainage bénévole des créateurs d’entreprise est la clé du succès pour les entreprises suivies par le réseau. Le parrain, jeune retraité ou cadre actif, a pour mission d’accompagner sur plusieurs années un nouvel entrepreneur dans son projet. Il lui transmet ses expertises, l’aide dans le développement de ses capacités de décisions et met à sa disposition son propre réseau professionnel. « Les entreprises accompagnées par Initiative France ont un taux de survie à 3 ans de 86 %, contre environ 60 % pour les entreprises non accompagnées ! Quelle meilleure preuve pour démontrer l’utilité du parrainage » précise Louis Schweitzer.