6e Convention Nationale des Avocats

Tous les trois ans, cet événement, le plus important de la profession d'avocats, est organisé autour d'assemblées plénières, de colloques, d'ateliers de formation, d'une grande exposition mais également d'instants festifs pour que vous puissiez partager, de façon conviviale, avec tous les inscrits. Les sujets d'actualité ne manquent pas actuellement : projet de la réforme des professions réglementées, financement de l'aide juridictionnelle, publicité … De nombreuses personnalités du monde politique et économique sont attendues.

Le mot du Président du Conseil National des Barreaux :

« C’est Montpellier qui, en 2014, accueille la 6ème Convention Nationale des avocats qui constitue, une fois tous les trois ans, le seul rassemblement national de toute la profession.

- Rassembler les avocats, autour d’un programme scientifique et d’intervenants de qualité, dans une ambiance studieuse et conviviale faite aussi de découvertes locales et de partage, telle est notre ambition première, avec 20 heures validées au titre de la formation continue obligatoire.



- Montrer l’unité et la force de notre profession dans la diversité de ses spécialités et de ses modes d’exercice est aussi un enjeu essentiel puisque nous sommes confrontés à des difficultés et à des défis que nous devons surmonter.



- Défendre nos positions auprès des pouvoirs publics, s’adresser à l’ensemble de nos interlocuteurs, leur expliquer notre travail, et leur faire comprendre nos valeurs, la Convention Nationale est le vecteur naturel de cette communication indispensable.

Le monde des avocats de France sera réuni à Montpellier : les Ordres, les syndicats, les associations, les écoles de formation, les organismes techniques. Tous seront là pour faire de ces quatre jours un grand moment d’échange, de confraternité et d’attention à ce qui nous réunit : la profession d’avocat que nous aimons.

Avec toute l’équipe d’organisation, le comité de pilotage et les services du Conseil National des Barreaux, nous allons, ensemble, faire de cet événement un rendez-vous exceptionnel où je vous attends encore plus nombreux que lors des éditions précédentes ».

Jean-Marie Burguburu,

président du Conseil National des Barreaux

Des intervenants prestigieux :

« La rugosité des relations entre avocats et les autres professions qui tournent autour du droit, comme celle des experts-comptables, doivent s’apaiser qu’ils puissent évoluer sereinement. » Dominique Raimbourg

député de Loire Atlantique « En réunissant magistrats et avocats, cette convention crée un espace de discussion, d’échange, favorisant les regards croisés sur les pratiques juridiques et judiciaires. » Xavier Ronsin

président de l’ENM « La Convention Nationale des Avocats représente un grand moment de rassemblement pour permettre de réfléchir à l’unité et à la singularité de notre profession, et cela au-delà de sa pluralité. » Gérard Christol

ancien bâtonnier de Montpellier

« Dans une société anxiogène, qui se livre à des débordements, il est bien de pouvoir compter sur le conseil de l’avocat, avec qui peut s’établir, une véritable relation de confiance. »

Jean Paul Delevoye

président du CESE