69 % des dirigeants de petites entreprises engagent leur épargne personnelle

Soixante neuf pour cent des entrepreneurs ont donc recours à l’endettement personnel et à l’hypothèque de leurs biens immobiliers pour financer leur activité. C’est en Espagne que le pourcentage d’investissement financier personnel est le plus élevé (85 %), suivi par la France (71 %). De plus, 80 % du panel déclare n’avoir jamais reçu de soutien financier de leur gouvernement.

Selon l’étude, bien que les dirigeants français soient parmi les répondants qui reçoivent le plus de subventions, « 74 % d’entre eux déclarent ne pas avoir reçu d’aide ou de subventions de l’Etat ». En Allemagne, ce taux est de 50 %.

Au niveau international, 37 % des répondants « ont déjà été inquiets à l’idée de ne pas pouvoir payer le salaire de leurs collaborateurs » ; Ils sont 20 % en France. Selon Serge Masliah, DG de Sage France, « ces chiffres montrent que les entrepreneurs, dans un contexte difficile croient en leur entreprise et surtout ne peuvent compter que sur eux-mêmes ».



Une implication de tous les instants

Tous pays confondus, 26 % des répondants travaille plus de 50 heures par semaine. Environ la moitié d’entre eux ne s’arrête pas pendant le week-end et n’a pas pris de vacances en 2014. Les dirigeants français se classent parmi les plus engagés : Un tiers des répondants déclare travailler plus de 60 heures par semaine ; 10% travaillant même plus de 70 heures. Les dirigeants français se classent au deuxième rang de ceux qui renoncent à leurs vacances, derrière les allemands. Ce sont également ceux qui sacrifient le plus les week-ends.