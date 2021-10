682 établissements scolaires au-dessus des seuils de pollution

Respire, Association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air, publie la première carte interactive de la pollution de l'air dans les écoles d'Île-de-France.

Cette carte est le résultat de l'étude menée auprès de 12 520 établissements scolaires d'Ile-de-France en 2017. Elle révèle notamment que 682 écoles franciliennes étaient exposées à des niveaux de pollution de l'air dépassant les normes légales de dioxyde d'azote (NO2), selon les données fournies par Airparif.

Entre Paris et la périphérie les différences sont notables

Trois types de situations existent ainsi en région parisienne : la capitale (très concernée), la proche banlieue ou petite couronne, soit les départements 92, 93 et 94 (concernés) et la grande couronne, soit les départements 77, 78, 91 et 95 (très peu concernés).

Les informations sur chaque établissement sont par ailleurs mises à la disposition de tous sur Internet dans une démarche de transparence et de sensibilisation.

L'Association conclue son rapport sur cinq recommandations laissant envisager une amélioration possible à ce constat inquiétant, à savoir : étendre et intensifier des zones à faibles émissions (ZFE), créer une voie “verte” sur les autoroutes urbaines, mener des mesures locales à proximité immédiate des établissements (notamment relative à la pollution automobile), renforcer la mesure de surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des écoles, ainsi que redéfinir les seuils de pollution en fonction des recommandations de l'OMS.