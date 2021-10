68 % des Franciliens aimeraient continuer à télétravailler après la Covid

Jusqu'au 9 juin prochain, le travail à distance demeure à 100 %, avec une dérogation d'une journée par semaine au bureau pour les salariés qui en ressentent le besoin. Mais à partir de cette date, un “assouplissement” est prévu et les entreprises pourront alors déterminer elles-mêmes un nombre de jours de télétravail, adapté à leur situation et au contexte sanitaire.

Le Forum Vies Mobiles a réalisé en avril dernier une étude auprès de 1 000 Franciliens sur leurs nouvelles habitudes et leurs envies liées aux déplacements et au cadre de vie. A la question du télétravail, ils ont répondu vouloir avant tout disposer de plus de flexibilité dans l'organisation de leur temps de travail (80 % y sont favorables) et continuer à avoir recours au télétravail (68 % y sont favorables au moins un jour par semaine ou plus, depuis chez eux ou d'un tiers lieu).

Sans surprise, on constate que ceux qui ont pratiqué le télétravail sont beaucoup plus favorables à voir leur pratique pérennisée (80 %) que ceux qui ne le pratiquaient pas (42 %). On constate aussi que ces deux aspirations liées à l'organisation du travail sont d'autant plus importantes que le niveau de diplôme du répondant est élevé.