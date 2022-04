60 emplois prochainement créés par Septodont

Implantée sur six sites de production à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 300 M€ en 2021 et 1 900 salariés, Septodont est une entreprise en pleine croissance. Non seulement leader sur son secteur, celui de l’anesthésie dentaire, elle vient de racheter une partie des marques de produits dentaires de Sanofi. Ultracain®, Rodogyl®, Birogogyl® et Dontisolon® sont donc les nouvelles acquisitions de l’entreprise.

La stratégie d’acquisition

"Nous sommes ravis de cette acquisition stratégique. Ces quatre marques sont d’excellents compléments au portefeuille dentaire existant de Septodont et nous permettent de renforcer la proposition de valeurs que nous apportons à nos clients grâce à un éventail plus large de produits et de solutions”, affirme Olivier Schiller, le président du groupe Septodont.

Avec cette acquisition, Septodont contribue également au développement économique local et investira d’ici 2024 dans une usine de fabrication sur son site de Saint-Maur-des-Fossés, permettant la création de 60 emplois.