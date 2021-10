6 266 détenus en moins dans les prisons françaises depuis le 16 mars

Le ministère de la Justice, qui a pris des mesures visant à désengorger les prisons afin d'éviter une crise sanitaire et sécuritaire en détention, a annoncé une diminution de 6 266 détenus dans les prisons françaises depuis le 16 mars dernier. Ces chiffres correspondent à l'objectif visé par le ministère, qui avait indiqué qu' « entre 5 000 et 6 000 » prisonniers pourraient bénéficier d'une libération anticipée.

Au 1er avril, il y avait 66 309 détenus dans les 188 prisons françaises contre 72 575 le 16 mars, selon les chiffres de la Chancellerie. Cette baisse inédite est liée à la fois à une diminution de l'activité judiciaire, qui entraîne une réduction du nombre de nouveaux détenus, et aux libérations anticipées.

En effet, une circulaire publiée à la mi-mars demandait de différer l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et de réserver la détention provisoire aux faits les plus graves. Par ailleurs, des suspensions de peines ont été actées pour raison médicale, ains que des remises en liberté pour des détenus en détention provisoire, en attente de jugement. Une ordonnance prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a également simplifié la libération des détenus en fin de peine.

Sur le sujet, le Conseil d'Etat doit examiner un recours en référé d'associations de défense des droits des détenus et de syndicats d'avocats et magistrats qui demandent la libération des personnes à qui il reste six mois de détention, contre deux mois actuellement, ainsi que des protections (masques, gel etc) pour les détenus.