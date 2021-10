« La demande principale (des citoyens) c'est celle d'une information claire, transparente, sourcée pour dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et la mettre à disposition des citoyens », a relevé Paul Simondon, adjoint chargé du Budget et de la finance verte. Et c'est « le premier engagement que je peux prendre », a-t-il assuré devant les conseillers de Paris, après la présentation des conclusions d'une consultation organisée par la mairie.

Une conférence citoyenne métropolitaine, composée de 20 Parisiens et 60 métropolitains, avait été mise en place par la municipalité pour débattre et formuler des recommandations sur la 5G, mais sans les interroger sur leur volonté de son déploiement ou non. Dans ses conclusions, les personnes sondées ont notamment demandé une « information ouverte, transparente » sur les conséquences de son implantation, et plaidé pour un « recyclage des équipements », selon les résultats dévoilés par l'AFP.

« Nous allons revenir vers eux (les 80 citoyens). Nous ferons un point au plus tard d'ici un an pour dire où nous en sommes et comment les différentes recommandations sont devenues des actes », s'est engagée Anne Hidalgo.

L'élue insoumise Danielle Simonnet a regretté que la maire PS de Paris n'ait pas organisé un moratoire, préférant le modèle d'une conférence citoyenne. En outre, « il s'agissait d'inviter (les citoyens) à émettre des recommandations dans le cadre acté d'un déploiement de la 5G », a reproché l'élue. Pour le communiste Jean-Noël Acqua, il y a dans ce débat un « grand absent », en l'occurrence la question de la production industrielle : « sans maîtrise industrielle, nous sommes dépendants de choix qui ne sont pas les nôtres ». Le maire de droite du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, a plaidé pour la mise en place d'un « pacte pour un numérique responsable, intelligent, à impact positif pour les Parisiens », prévoyant une « transparence dans l'implantation de nouvelles antennes : cartographie largement accessible, simulations systématiques des champs d'ondes, réunions publiques », notamment.