5G : Issy-les-Moulineaux lance un Challenge auprès des start-up et entreprises innovantes Orange

Pour tester in situ la 5G et pour en appréhender toutes les implications, la Ville et Orange lancent un appel à candidatures auprès des start-up, PME et entreprises innovantes de la région, intéressées par l'expérimentation de leurs propres solutions, produits ou services, existants ou à venir, en conditions réelles à Issy-les-Moulineaux.

© Mairis d'Issy-les-Moulineaux