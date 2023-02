5ème édition du Prix Ilan Halimi : quatre projets récompensés

Ce jour-là, Place Vendôme, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a décerné le 5ème Prix Ilan Halimi, en présence de Pap Ndiaye, ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture et Isabelle Lonvis-Rome, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

Créé par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) en 2018, le Prix Ilan Halimi est l'une des mesures du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2018-2020. Un rendez-vous annuel pour honorer la mémoire d’Ilan Halimi, jeune français enlevé, séquestré et torturé, mort de la haine antisémite.

« Le prix du nom de ce jeune homme de 23 ans tué alors qu’il avait toute la vie devant lui, témoigne de notre volonté à tous, l’État en premier lieu, mais aussi le corps enseignant, le secteur associatif, de sensibiliser notre jeunesse à l’importance de lutter contre toutes les formes de haine raciale. Pour qu’Ilan Halimi ne soit pas mort en vain », a déclaré le garde des Sceaux.

Il récompense l’engagement de la jeunesse qui se mobilise contre les haines, les inégalités l’ignorance et les stéréotypes. Ouvert aux jeunes de moins 25 ans, il distingue des projets créatifs et inventifs favorisant l’ouverture à l’autre, la fraternité et la solidarité. Il peut s’agir d’actions culturelles, sportives, numériques ou d’interventions auprès du public.

Le jury 2023, présidé par Émilie Frèche, écrivaine et réalisatrice, était composé de personnalités du monde du sport, de la culture, de l’éducation, de la citoyenneté et de l’engagement. Ce dernier a décidé de mettre en lumière quatre projets sur la quarantaine de dossiers présentés. Un grand prix et trois prix du jury ont couronné le travail mené par des jeunes enfants et adultes pendant l’année 2022.

Prix du jury

Les élèves de l’école élémentaire Joliot-Curie à Bagneux (Hauts-de-Seine) ont reçu le prix du jury des mains de Rima Abdul Malak pour leur projet « Petit musée pour la paix ». En effet, le jury a été touché par la démarche de transmission par la jeune génération dans ce quartier traumatisé par le drame d’Ilan Halimi.

Le deuxième prix du jury a été remis par Pap Ndiaye aux jeunes du lycée Jean-Guéhenno à Saint-Amand-Montrond (Cher) pour leur projet « Autour de la mémoire d’Ilan Halimi », articulé autour de la mémoire d’Ilan Halimi et de l’histoire de la Shoah sur leur territoire. Le public a particulièrement apprécié les nombreuses situations pédagogiques qui prouvent que le projet s’inscrit dans un temps long et dans le territoire.

Le dernier prix du jury a été décerné par Isabelle Lonvis-Rome au projet « Les Xénophobes Anonymes », réalisé par cinq jeunes du centre social Simone-Veil, à Angerville (Essonne). Il s’agit d’un court-métrage fictionnel qui adapte le concept des alcooliques anonymes à la xénophobie, en alliant musique, humour noir et pédagogie.

Grand Prix

Éric Dupond-Moretti a remis, quant à lui, le grand prix Ilan Halimi 2023 au directeur du centre scolaire du quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) pour leur projet « Dans leurs Yeux ». Ces jeunes détenus ont conçu une exposition interactive de huit affiches, un questionnaire et un quiz sur les préjugés racistes et antisémites afin de donner aux détenus du quartier pour mineurs des connaissances historiques sur la création des stéréotypes.

La réalisation visuelle du projet a été confiée à une classe d’un lycée professionnel en graphisme de l’Oise, dans le cadre de travaux sur les préjugés. L’exposition, le questionnaire et le quiz ont ensuite été soumis à une classe élémentaire comme porte d’entrée à un projet plus global sur le harcèlement.

Le jury a été touché par l’implication originale de jeunes détenus qui répond à la réalité du racisme en prison, par la valeur pédagogique et préventive de ce projet et a été particulièrement sensible à la pluralité des publics impliqués, qui normalement ne se croisent pas.