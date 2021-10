5e Techno Parade de Paris, le 14 septembre

Avec la scène électronique de Québec en invitée d'honneur, la Techno Parade 2013 aura pour parrains officiels l'ancien ministre Jack Lang, à l'initiative de l'événement en 1998, et le musicien et DJ Popof, responsable du label Form Music. Du 16 au 22 septembre, la "Paris Electronic Week" complètera le défilé parisien des chars et de leurs "sound systems" avec des événements artistiques et pédagogiques (marché des disquaires et labels, performances live à Paris et en province, création musicale au Centre Pompidou, stages de formation, soirées techno...).

En 1998, la première Techno Parade, créée sur le modèle de la Love Parade de Berlin, avait rassemblé 36 chars et plus de 200 000 participants à l'initiative de Technopol, association de défense et de reconnaissance des musiques électroniques fondée après l'annulation de "rave parties" par un arrêté interministériel.