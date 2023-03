5e édition du Printemps de la Sculpture du 24 au 26 mars

Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines fédèrent 24 structures culturelles partenaires autour du Printemps de la Sculpture. Cet événement gratuit met en valeur le patrimoine sculpté à travers des animations, des visites, des jeux et rallyes à la fois sur site mais également en ligne. Le public peut retrouver dès maintenant, sur le site internet dédié, une storymap pour explorer en cartes et en images plus de 100 œuvres et découvrir leur histoire autour de sept thématiques.

Dans le cadre de cet événement, le département des Hauts-de-Seine propose sept parcours à vélo, gratuits et guidés, reliant en moyenne trois sites partenaires les 25 et 26 mars. Ces itinéraires permettent de bénéficier de visites flash et d’admirer les richesses patrimoniales du Département grâce à des parcours cyclables.

Quatre nouveaux partenaires côté Hauts-de-Seine

Pour cette 5e édition, les Hauts-de-Seine signent quatre nouveaux partenariats. Le Jardin des métiers d’Art et du Design (JAD) accueillera les visiteurs autour de l’exposition « Sempervirens : objets désirables pour un monde durable ». Cette exposition propose un panorama de projets éco-conçus, traités sous l’angle de l’ennoblissement des matériaux de recyclage et de la valorisation des ressources locales. Le JAD proposera également un « live sculpture » accessible librement, pour découvrir le travail, le savoir-faire et la créativité d’Albane Salmon, ébéniste et Maxime Perrolle, sculpteur sur bois.

La ville de Fontenay-aux-Roses proposera tout au long du weekend une exposition hors les murs sur les sculptures de la ville et leur atelier ainsi que plusieurs animations destinées à toute la famille. Le public pourra également découvrir le patrimoine de la ville d’Asnières-sur-Seine avec notamment, la visite du Château et un atelier céramique. Enfin, la ville de Sèvres dévoilera au curieux son patrimoine sculptural avec ses œuvres : Jules Bastien Lepage, de Rodin, la fontaine « Sirène et triton » de Crauk (La Roseraie Square Carrier Belleuse) et Bernard Palissy, de Louis-Ernest Barrias devant la place de la Manufacture.